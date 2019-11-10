Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:46
Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."


Kaynak: DHA
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