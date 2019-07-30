Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

ANKARA,

Kaynak: DHA