Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Kaynak: DHA
Hulisi Akar'dan ABD'li mevkidaşına güvenli bölge konusunda rest: Tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız
Son Dakika Güncel Haberleri