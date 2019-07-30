Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."


Kaynak: DHA
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