Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

19.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:41

Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÖZKAN

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