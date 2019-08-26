Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

26.08.2019 10:29
Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,


Kaynak: DHA
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