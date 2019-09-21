Irak kuzeyinde 2 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

21.09.2019 09:58



MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA