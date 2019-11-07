Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

07.11.2019 18:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:19
Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek" denildi.ANKARA,


Kaynak: DHA
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