Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda yangın - Haberler
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Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki parlamento binasında yangın çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki parlamento binasında yangın çıktı. Milletvekillerinin tahliye edildiği olayda, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki parlamento binasının yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada bulunan milletvekilleri ve memurlar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bazı IKBY milletvekillerinin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı açıklanırken, binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda yangın

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