Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bağımsızlık Referandumu: Tek Başına 'Şimdilik Hayır' Kampanyası

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunu öncesinde tartışmalar devam ederken, 39 yaşındaki iş adamı Şahsuvar Abdülvahid Kadir ise genel eğilimin aksine tek başına "Hayır" için kampanya yürütüyor.





Irak'ta oy kullanma hakkı bulunan 5 milyon Kürt yaşıyor. Bu nedenle de genel kanı bağımsızlık referandumundan 'evet' sonucunun çıkma olasılığının yüksek olduğu yönünde.



Ancak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi altında yaşayanlar arasında Irak'tan ayrılmak için doğru zaman olmadığını düşünenler de var.



Bölgenin zengin iş adamlarından biri olan 39 yaşındaki Kadir de bu isimler biri.



Farklı siyasi kesimler tarafından "hain" olarak nitelendirilmesine karşın Kadir, "Şimdilik Hayır" kampanyası başlatarak, sandıktan çıkacak bir "Evet" sonucunun beraberinde getireceği ekonomik ve siyasi risklere dikkat çekmeye çalışıyor.





Cumartesi günü Süleymaniye'de bir statta düzenlenen mitingin ardından Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kadir, "Sandıktan 'Hayır' çıkması hem halkımız hem de Kürdistan'ın geleceği için çok daha iyi olur... Sandıktan 'Evet' çıkması, referandum sonrasında istikrarsız bir durum yaratır" diyor.





Kadir, sonsuza dek bağımsızlık ilanına karşı çıkmayacağını söylüyor. Ancak sandıktan 'Evet' çıkmasının Irak merkezi yönetiminin yanı sıra İran, Türkiye ve Suriye'nin tepkisine neden olmasından endişe ediyor.





Kadir: Kürdistan başka bir şekilde var olabilir



Irak parlamentosu, Salı günü yaptığı oylamada referandumu reddetti ve Başbakan Haydar el İbadi'ye ülkenin birliğini korumak amacıyla "her türlü önlemi" alma yetkisi verdi.



Bazı Batılı devletler de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelede Kürtler ile Irak hükümeti arasındaki işbirliğinin bu referandumdan zarar göreceği kaygısıyla oylamanın ertelenmesini istiyor.





Şu ana kadar erteleme fikri, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından kabul görmedi.



Kadir, kampanyasını çoğunluk tek başına yürütse de kendisine benzer endişeler taşıyan başkalarının da olduğunu söylüyor.



Süleymaniye'deki "Şimdilik Hayır" mitingine yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Bu da stadın aşağı yukarı yalnızca üçte birini dolduran bir kalabalığın toplandığı anlamına geliyor.



Kadir, kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olmadığını belirterek, "Benim açımdan hiçbir sorun yok. Çünkü Kürdistan'ın başka bir şekilde var olacağına inanıyorum" diyor.



Kadir'i eleştirenler ise genç iş adamının kendi ajandasını hayata geçirmeye çalıştığını ve emlak, televizyon kanalları ve lunapark gibi birçok alanda faaliyet gösteren holdingi üzerinden kazandığı servet nedeniyle temsil etmeye çalıştığı halk kitleleri ile arasında uçurum olduğunu ifade ediyor.