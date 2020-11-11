Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı

11.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:08
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı

Irak'ın yumurta ihracatının durmasının ardından dip yapan yumurta fiyatları, pandemi sürecinin ardından ise zirve yapıyor.

Irak'ın yumurta ihracatının durmasının ardından dip yapan yumurta fiyatları, pandemi sürecinin ardından ise zirve yapıyor. Son bir ay içerisinde yumurtanın koli fiyatına gelen yüzde 30'luk zam gelirken, yumurta üreticileri ise zammın maliyet artışından kaynaklandığını kaydetti.

Yumurta fiyatında uçuk bir artış olmadığını ifade eden Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Kenan Uygur, yaşanan maliyet artışlarından dolayı yumurta fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Irak'ın ithalatı durdurmasından dolayı uzun süredir yumurtayı maliyetinin altında sattıklarını aktaran Kenan Uygur, "Yumurta kalitesine ve maliyet artışlarına baktığımızda hala bizim üreticimizin aleyhinde bir fiyat skalası var" dedi.

"Koli çıkış fiyatı 15 ile 16 lira arasında"

30'lu yumurta kolisinin üreticiden çıkış fiyatının 15 ile 16 lira arasında olduğunu, ancak fiyatın boyuta ve büyüklüğe göre değiştiğini sözlerine ekleyen Uygur, "Bizim kendi işletmemizde 2 milyon yumurta tavuğumuz var. Ortalama günlük 1 milyon 700 ile 1 milyon 800 bin arasında yumurta üretmekteyiz. Ürettiğimiz yumurtaların bir kısmını ihracata, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirliklerindeki diğer ülkeler ve çok da az olsa Irak'a gönderiyoruz. İç piyasada da ulusal, bölgesel ve yerel marketlerin birçoğunun tedarikçisiyiz. Türkiye'de üretilen yumurtanın yüzde 15'lik kısmı Gaziantep'te üretiliyor. Son yıllarda bu sektörde en büyük kapasite artırımı ve en büyük yatırım yapan şehir Gaziantep'tir. 5 yıl öncesine kadar Gaziantep yumurta üretiminde çok küçük bir pay sahibiydi. Ancak şuan ciddi bir paya sahip. Şuan ki ekonomik şartlardan dolayı şu an yeni yatırımlar yapılmıyor. 2019'un başından beri yatırımlar yapılmıyor. Hatta yeni yatırımlar yapılmadığı gibi bazı üreticiler üretim azaltmasına gidiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti
Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti
Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir kaynağı oldu
Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir kaynağı oldu
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Madonna Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Ferzan Özpetek
Spor Samatta Caner Erkin Eddie Newton Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 23:17:00. #1.14#
title