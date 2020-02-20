Irak koronovirüs salgınına önlem için İran sınır kapısını kapattı

20.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:37

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturdu.



İran'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi Iraklıları endişelendirdi. Bazı Iraklılar, sosyal medyada, yetersiz altyapıya sahip ülkede virüs ile mücadele için İran'a açılan gümrük kapılarının kapatılmasını talep etmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle