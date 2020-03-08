Irak, koronavirüs nedeniyle İran'la 5 sınır kapısını kapatma kararını uygulamaya başladı
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Diyala, Irak, İran, Güncel

Irak, koronavirüs nedeniyle İran'la 5 sınır kapısını kapatma kararını uygulamaya başladı

Irak Sınır Kapıları Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkenin İran'la arasındaki 5 kara sınır kapısının 15 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı.

08.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:24
Irak, koronavirüs nedeniyle İran'la 5 sınır kapısını kapatma kararını uygulamaya başladı

Irak Sınır Kapıları Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkenin İran'la arasındaki 5 kara sınır kapısının 15 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı.

Sınır Kapıları Kurumu sözcüsü Alaaddin el-Kaysi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinin başkanlığındaki 64. Komitenin kararıyla bugün başlayan uygulamanın 15 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaysi, karar kapsamında Basra'daki Eş-Şelamce, Meysan'daki Eş-Şit, Vasit'teki Zurbatiyah, Diyala'daki El-Munziriyye ile Mendili sınır kapılarının kapatıldığını ifade etti.

Kararın, Iraklılar dahil tüm yolcuların girişini kapsadığı kaydedildi.

Bağdat, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa, İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.


Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı son verilere göre 56'ya yükselmiş, 4 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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