Irak, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Irak, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor - Haberler
Irak, Güncel

Irak, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 Mart'tan bu yana ticarete ve çalışma alanlarına getirdiği kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu.

20.04.2020 07:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 07:00
Irak, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 Mart'tan bu yana ticarete ve çalışma alanlarına getirdiği kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu.

Hükümete bağlı Kriz Hücresi tarafından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı dışındaki vakitlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerlerinin, fabrikaların ve atölyelerin açılmasına izin verildi.

Açıklamada, eğitim kurumları, ibadethaneler, kahvehaneler, spor sahaları, alışveriş merkezleri, düğün salonlarının kapalı kalmaya devam edeceği ve her türlü toplu oturumların ile cenaze taziyelerinin de yasak kapsamı içinde olduğu kaydedildi.

Ülkede 4 kişiden fazla insan taşıyan toplu taşıma araçlarının çalışmasına getirilen yasağın sürdüğü belirtilen açıklamada, taksilerin ve günün belli saatlerinde 3 tondan yüksek mal taşımacılığı yapan araçların da çalışmasına izin verileceği ifade edildi.

Ramazan ayında uygulanacak sokağa çıkma yasağının da hafifletildiği belirtilen açıklamada, yerel saatle akşam 19.00 ile sabah saat 6.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan, vilayetlerdeki salgın durumuna göre, valilerin farklı kararlar alma yetkilerinin olduğu aktarıldı.

Irak'ta Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs vaka sayısının 1539'a ulaştığını, 82 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı Haberler
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haberler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
23 Nisan saat tam 21.00'de televizyonlar Meclis'e bağlanacak ve çok özel bir an yaşanacak Haberler
23 Nisan saat tam 21.00'de televizyonlar Meclis'e bağlanacak ve çok özel bir an yaşanacak
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu Haberler
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu Haberler
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek...
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Harun Tan Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Wuhan İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Irak, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 07:53:58. #1.14#
title