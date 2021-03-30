Irak, Körfez Savaşı sırasında kaybolan bir askerinin kemiklerini Kuveyt'ten teslim aldı

Irak'ın Körfez Savaşı sırasında kaybolan bir askerine ait naaş kalıntılarını Kuveyt'ten teslim aldığı bildirildi.

Irak'ın Körfez Savaşı sırasında kaybolan bir askerine ait naaş kalıntılarını Kuveyt'ten teslim aldığı bildirildi.

Körfez Savaşı sırasında kaybolan askerlerin durumunun çözüme kavuşturulması hedefiyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) bünyesinde oluşturulan üçlü komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda geçen şubat ayında ceset kalıntısı bulunduğu ve iki ülke arasında anlaşılan prosedürlere göre kalıntıların ülkeye getirildiği belirtildi.

Açıklamada Irak makamlarının 1990-1991 yıllarındaki savaşta kaybolan Iraklı askere ait kemikler ile künyesini, üçlü komisyon gözetiminde Kuveyt'ten teslim aldığı ifade edildi.

Kayıp kişinin ailesinin, Irak Adli Tıp Kurumunda yapılacak DNA testleri sonucunda bilgilendirileceği kaydedildi.

Savaş sırasında Iraklı ve Kuveytli kayıp askerlerin durumunun netleştirilmesi için ICRC bünyesinde oluşturulan komisyonda Kızılhaç, Irak ve Kuveyt'in yanı sıra Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Fransa'dan temsilciler bulunuyor.

Irak'ın Kuveyt'i işgali

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

Kuveyt, Irak ordusunun ülkeyi işgal ettiği 1990'da kaybolan vatandaşlarının sayısını 320 olarak açıklarken, Irak 5 binden fazla Iraklının kayıp olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı