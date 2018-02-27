Irak: Kerkük Petrolü Yeniden Türkiye Üzerinden İhraç Edilecek

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY), Kerkük'ün petrol ihracatının yeniden Türkiye'deki Ceyhan limanı üzerinden yapılmasına başlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Abadi, Türkiye üzerinden ihracatın ne zaman başlayacağına dair bir tarih vermedi.

Irak lideri, konuyla ilgili Erbil ve Ankara ile görüşmelerin sürdüğünü de söyledi.

Iraklı Kürt yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kerkük'ün yönetimi, Irak ordusunun IŞİD nedeniyle kentten çekilmesi ve Kürt güçlerin kente girmesi ardından 2014 yılında Erbil'e geçmişti.

Irak yönetimi, IKBY'nin 25 Eylül'de, Kerkük gibi tartışmaları yerleşim yerlerini de içini alacak şekilde yaptığı bağımsızlık referandumunun ardından düzenlediği askeri operasyon ardından Kerkük'ün yönetimi yeniden Bağdat'a bağlanmıştı.

Bağdat daha sonra IKBY'ye doğrudan uluslararası uçak seferlerinin gibi bazı uygulamaları hayata geçirmişti.