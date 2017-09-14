Irak Kan Gölü: 50 Ölü, 87 Yaralı

Irak'ta gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.



Irak'ın Nasıriye kentinde meydana gelen çifte bombalı saldırının ardından silah sesleri duyulduğu bildirildi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini, bir çok yaralının durumunun kritik olduğunu açıkladı. İlk saldırının bir restoran yakınlarında meydana geldiği, ikinci saldırının ise aynı bölgede bir güvenlik noktasında bombalı araçla gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.



(İHA)