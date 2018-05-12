Irak, Işid'in Yenilgiye Uğratılmasından Sonra İlk Defa Sandık Başında

Iraklılar, geçtiğimiz yıl hükümetleri IŞİD'e karşı zafer ilan ettiğinden beri ilk defa parlamento seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.

329 koltuğu bulunan parlamento için farklı koalisyonlardan 7 bin aday seçilmek için yarışıyor.

Dört yıl boyunca IŞİD'e karşı savaş veren ülkenin yeniden inşa edilmesi ise kolay olmayacak.

Seçimin galibi kim olursa olsun ülkenin kırılgan mezhepçi ve ayrılıkçı gerilimleriyle mücadele etmek durumunda kalacak.

Seçim koalisyonlarının çoğu Şii ya da Sünni birliklerden oluşurken Kürtlerin kendi listeleri var.

Şii öncülüğündeki hükümet, IŞİD'e karşı sağladığı galibiyet ve ülkede tekrar güvenliği kurması dolayısıyla takdir ediliyor.

Ancak BBC'den Martin Patience'a göre çok sayıda Iraklı, yolsuzluk ve zayıf ekonomiden yaka silkiyor.

Irak'ın IŞİD'e karşı sürdürdüğü mücadele 100 milyar dolar harcamasına yol açmıştı.

İran yerini güçlendirir mi?

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ise bölgedeki gerilimin su yüzüne çıkmasına yol açmıştı.

Iraklılar ülkelerinin bu iki güç arasında çıkacak herhangi bir mücadeleden ötürü şiddete sürüklenmesinden korkuyor.



Seçimlerden çıkacak sonuca göre İran'ın Irak'taki ve Orta Doğu'daki yerini sağlamlaştırabileceği belirtiliyor.

Başbakan olmak için en çok öne çıkan üç aday da Şii: Şimdiki başbakan Haydar el İbadi, öncülü Nuri el Maliki ve Şii milislerin kumandanı Hadi El Emiri.

Üç liderin de İran'ın desteğine ihtiyacı olacak.