Irak-İran Sınırındaki Deprem

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet, Irak'ta 7,3 büyüklüğündeki depremden büyük zarar gören Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesini ziyaret etti.



Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve İçişleri Bakanı Kerim Sincari'nin de aralarında olduğu heyetle sabah saatlerinde Derbendihan'a ulaştı. İlçede depremden zarar gören yerleri gezerek yetkilerden bilgi alan Barzani, daha sonra Derbendihan Baraj Gölü'nün olduğu bölgeye geçti.



İlçe kaymakamı ve diğer yetkililerle toplantı yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Barzani, deprem sonucu hem Irak'ta hem İran'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



Barzani, "IKBY hükümeti olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın zararını karşılamak amacıyla bir bütçe hazırladık. Avrupa Birliği yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Zarar gören Derbendihan Barajı'nın onarımı için gerekli desteği sağlayacaklar. Baraj zarar görmüş, ancak korkulacak kadar büyük bir risk teşkil etmiyor." dedi.



Neçirvan Barzani, konuşmasının sonunda depremin ardından yardım elini uzatan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Irak-İran sınırında pazar akşamı meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'da 400'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 7 bin kişi yaralanmıştı. Irak'ta ise 7 kişinin öldüğü, 535 kişinin yaralandığı bildirilmişti.