Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
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Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı

Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından arandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliye, 2 ay ev hapsi verildi.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından arandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliye, 2 ay ev hapsi verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen, hakkında tutuklama kararı bulunan ve Irak İnterpol'ü görevlilerince aranan Irak uyruklu A.T.A.A'nın yakalandığı bildirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.T.A.A'ya 2 ay ev hapsi verildi.

Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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