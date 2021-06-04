Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
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Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı

Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından aranan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından aranan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve Irak İnterpol görevlilerince hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Irak uyruklu A.T.A.A'nın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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