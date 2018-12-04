Irak İnsan Hakları Komiserliği'nden Hükümete Çağrı

Irak İnsan Hakları Komiserliği, hükümeti Basra halkına verdiği vaatleri yerine getirmeye çağırdı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde geçen yaz aylarında meydana gelen işsizlik, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve yolsuzluk protesto gösterilerini dindirmek için kentteki sorunlara çözüm bulma vaatlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz bir adımın atılmaması Irak İnsan Hakları Komiserliği'ni harekete geçirdi. Hükümeti verdiği vaatleri yerine getirmeye çağıran Irak İnsan Hakları Komiserliği Basra Ofisi yayınladığı yazılı açıklamada, kamu hizmetlerinin düzeltilmesi ve işsizlere acilen iş bulunması gerektiğinin altını çizdi. Son günlerde kentteki gösterileri endişeyle izlediğini vurgulayan Irak İnsan Hakları Komiserliği, hükümetin işsizliğe ve hizmet yetersizliğine son verme vaatlerinde tatmin edici adımların henüz atılmadığını vurguladı.

İçme suyu kirliliği devam ediyor

Kentte hala kirli içme suyu sorunun devam ettiği ileri sürülen açıklama, son dönemde kanser hastalığının arttığına dikkat çekildi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu hizmetlerindeki aksaklık ve yolsuzluk nedeniyle kentte düzenlenen protesto gösterilerinde 30'a yakın kişi hayatını kaybederken, 700'e yakın kişi yaralanmıştı. İnsan hakları örgütleri ise yetersiz hizmet sonucu kentte on binlerce kişinin kirli içme suyu nedeniyle zehirlendiğini açıklamıştı. - ERBİL