Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü

28.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:39

Irak güvenlik güçlerinin ateş açması

Gösteriye müdahalede yaralananların araçlarla taşınması

Göstericilerin yaktığı ateşten yükselen dumanın bölgeyi kaplaması

Göstericilerin büyük kablo makaralarını siper olarak kullanması

Yüzleri maskeli göstericiler Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.

Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı. Olaylarda 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.

Kaynak: AA