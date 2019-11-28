Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü
Irak güvenlik güçlerinin ateş açması Gösteriye müdahalede yaralananların araçlarla taşınması Göstericilerin yaktığı ateşten yükselen dumanın bölgeyi kaplaması Göstericilerin büyük kablo makaralarını siper olarak kullanması Yüzleri maskeli göstericiler Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde...
Irak güvenlik güçlerinin ateş açması
Gösteriye müdahalede yaralananların araçlarla taşınması
Göstericilerin yaktığı ateşten yükselen dumanın bölgeyi kaplaması
Göstericilerin büyük kablo makaralarını siper olarak kullanması
Yüzleri maskeli göstericiler Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.
Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı. Olaylarda 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.
Haber Videosu: Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü