Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı
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Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı

22.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:55

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde işsizlik nedeniyle sokağa çıkan protestocular, valilik binasını taşladı ve araba lastikleri yakarak yolu trafiğe kapattı.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde işsizlik nedeniyle sokağa çıkan protestocular, valilik binasını taşladı ve araba lastikleri yakarak yolu trafiğe kapattı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, bir grup protestocu valilik binasının önünde toplanarak binaya taş atmaya başladı.

Zikar'daki protestocular daha sonra valilik binasının bulunduğu caddeyi araba lastikleri yakarak trafiğe kapattı.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmet yetersizlikleri nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti. Protestolar başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki kentlerin tamamını da kapsamıştı.

Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı
Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı
Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı
Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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