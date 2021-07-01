Irak'ın Ur kenti hacı olmak isteyen Hristiyanların ziyaretine açılıyor
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Irak'ın Ur kenti hacı olmak isteyen Hristiyanların ziyaretine açılıyor

Irak'ın Ur kenti hacı olmak isteyen Hristiyanların ziyaretine açılıyor
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın Zikar vilayetinde yer alan ve Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kenti ilk açılışında hacı olmak isteyen 13 bin Hristiyan'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Irak'ın Zikar vilayetinde yer alan ve Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kenti ilk açılışında hacı olmak isteyen 13 bin Hristiyan'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Zikar Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Amir Abdurrezzak, devlete ait "Sabah" gazetesine yaptığı açıklamada, "Vatikan'daki Hristiyan Turizm ve Hac Kurumu Başkanı ile Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, söz konusu ziyaret konusunda anlaştı." dedi.

Hristiyanların bu ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin net bir tarih vermeyen Abdurrezzak, "Bu hac ziyaretiyle, Ur kentine yapılmış en büyük Hristiyan akını gerçekleşecek. İlk açılışta 13 bin Hristiyan'ın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu şekilde bölgeye düzenli olarak aylık hac ziyaretleri gerçekleşecek ve bu ziyaretler kentin turizm açısından canlanmasını sağlayacak." diye konuştu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçen mart ayında geldiği Irak'ta Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini de ziyaret etmişti. Antik Ur kentinin hacı olmak isteyen Hristiyanların ziyaretine açılması bu ziyarette de gündeme gelmişti.

Irak'ta Müslüman Arap, Kürt ve Türkmenlerin yanı sıra Hristiyanlar da yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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