05.11.2019 12:58

Irak'ın Um Kasr kentindeki protestolarda 1 kişi öldü

Irak, (DHA)- Irak'ta devam eden protestolar kapsamında Um Kasr'da limanı kapatan protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Yerel medya yaşanan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin de yaralandığını yazdı.

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında protestocular Irak'ın liman kenti Um Kasr'da da gösterilerini sürdürdü. Yerel medyada yer alan haberlere göre Um Kasr'da yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi de yaralandı. Um Kasr'da protestocuların limanı kapattığı ve bunun 3 gündür sürdüğü belirtildi. Güvenlik güçlerinin limanı protestoculardan geri almaya çalıştığı ve bu kapsamda çatışmaların yaşandığı da bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Um Kasr'daki protestocuların Bmp-1 tankını ele geçirdiği görüldü.

TAHRİR MEYDANI'NDA DURUM SAKİN

Öte yandan, başkent Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydan'ından paylaşılan görüntülerde ise durumun sakin olduğu görüldü.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 31 Ekim'de istifayı kabul ettiği açıklamasına rağmen Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Kaynak: DHA