Irak'ın Süleymaniye kentindeki memurlar maaşlarının ödenmesi talebiyle eylem düzenledi
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Irak'ın Süleymaniye kentindeki memurlar maaşlarının ödenmesi talebiyle eylem düzenledi

Irak'ın Süleymaniye kentindeki memurlar maaşlarının ödenmesi talebiyle eylem düzenledi
07.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:22

Irak'ın Süleymaniye kentindeki kamu çalışanları, Erbil ve Bağdat arasında yaşanan bütçe krizi nedeniyle maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki kamu çalışanları, Erbil ve Bağdat arasında yaşanan bütçe krizi nedeniyle maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Süleymaniye kent merkezindeki mahkeme binası önünde bir araya gelen onlarca öğretmen ve farklı alanlardaki kamu çalışanları, birkaç aydır alamadıkları maaşlarının ödenmesi ve mali durumlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Göstericiler, üzerinde "Artık yeter", "Başarısız oldunuz görevden çekilin", "Durumun değişmesi için sessizliğini boz", "Maaşın ödenmesi bir haktır, talep değildir" yazan dövizler taşıyarak Erbil yönetimine tepkilerini dile getirdi.

AA muhabirine konuşan bir gösterici, "Talebimiz, artık Kürdistan Bölgesi'nin bu yönetim siyasetinden vazgeçmesidir. Halk, 29 yıldır kendilerine taleplerini iletiyor ve durum her gün kötüye gidiyor." dedi.

Yine isminin açıklanmasını istemeyen göstericilerden kadın öğretmen, "Buraya maaşlarımız için geldik. Mayıs ayına girdik ancak henüz ocak ayının maaşını bile alamadık. Hiçbir ülkede böyle bir durum söz konusu değil." ifadesini kullandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin bölgenin bütçe ve memur maaşlarını kesme kararının ardından, kendi mali imkanları çerçevesinde memur maaşlarını ödeyeceklerini söylemişti.

Bağdat'ın Erbil'in bütçesini kesmesi

Bağdat yönetimi, IKBY'nin, Mayıs 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız şekilde petrol ihraç etme kararına tepki olarak Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçe ile memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulanmasıyla tam bir kördüğüm haline gelmişti.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi'nin görevde olduğu Mart 2018'de yeniden düzenli şekilde IKBY'deki memurların maaşları ödenmeye başlamıştı.

Abdulmehdi ile yeni anlaşma

İbadi'den sonra Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'nin Ekim 2018'de başbakanlık görevine gelmesiyle krizin çözümü için bir anlaşma yapılmıştı.

Bağdat ile Erbil arasında 25 Kasım 2019'da yapılan anlaşmaya göre, IKBY'nin, Ocak 2020'den itibaren ihraç ettiği günlük 250 bin varil petrolün gelirini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyordu ancak Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gızzi tarafından 21 Nisan'da imzalanan resmi yazıya göre IKBY, aylık petrol ihracatından elde ettiği gelirleri, Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) ödemedi.

Bu nedenle merkezi hükümet, Maliye Bakanlığından IKBY'ye ayrılan memur maaşlarını da içeren aylık bütçenin kesilmesi talebinde bulundu.

IKBY tüm petrol gelirini teslim etmeye hazır

Bağdat yönetiminin bütçe kesintisine yönelik kararının ardından, IKBY Planlama Bakanı Dara Reşid, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin bütçe ve memur maaşlarını göndermesi halinde bölgenin tüm petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, 250 bin varil ham petrol gelirinin Bağdat'a teslim edilmesi karşılığında aylık 900 milyon dolarlık bir bütçenin ödenmesini öngören anlaşmaya Irak merkezi hükümetinin bağlı kalmadığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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