Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 1 kişi daha hayatını kaybetti

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti.

Süleymaniye-Dukan yolu üzerindeki protestolar sırasında göstericileri yatıştırmak isteyen albay rütbesindeki 1 sivil savunma yetkilisinin, bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Süleymaniye'nin Dukan İlçesi Sağlık Müdürlüğü'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Hamza Muhammed olduğunu belirtti.

Şahsın neden öldüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Süleymaniye'nin Piremegrun beldesinde de göstericiler Süleymaniye yolunu trafiğe kapattı.

Göstericiler beldenin Trafik Müdürlüğü binasını basarak ateşe verdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası protestocuların dağıldığı ve kapanan yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

Çemçemal'de bir kişi yaralandı

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki protestolar sırasında bir kişinin göğsünden ağır yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Çemçemal Sağlık Müdürü Ferhat Muhammed, silahla vurulan bir kişinin önce hastaneye kaldırıldığını, ardından Süleymaniye'ye sevk edildiğini belirtti.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 7 Aralık'tan bu yana 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan