Irak'ın Süleymaniye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Irak'ın Süleymaniye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Irak'ın Süleymaniye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Süleymaniye'nin Pencivin ilçesi yakınları olan deprem yerel saatle 18.12'de kaydedildi.
Depremin büyüklüğünün 5,3 olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan