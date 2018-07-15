Irak'ın Semava Kentinde Sokağa Çıkma Yasağı

Irak'ın güneyindeki Semava kentinde hizmet eksikliği ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Musenna vilayeti Meclis Başkanı Haris Lehmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada Basra, Kerbela ve Necef illerinin ardından Musenna vilayetinin merkezi Semava kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini dile getiren Lehmud, protestolarda göstericilerden bir kişinin öldüğünü, aralarında bir güvenlik subayının da olduğu 50 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Lehmud göstericilerin yerel yönetim binaları ve çoğunluğu Şiilere ait olan siyasi parti binalarını ateşe verdiğini dile getirdi.

Lehmud, Musenna vilayet merkezinde sokağa çıkma yasağının ardından kente sükunetin hakim olduğunu söyledi.

Nüfus çoğunluğu Şiilerden oluşan güneydeki vilayetlerde hizmet eksikliği ve elektrik kesintileri nedeniyle geçen hafta başlayan protestolar başkent Bağdat, Babil, Musenna, Basra, Meysan, Divaniyye, Necef ve Zikar vilayetlerine sıçramıştı.