Irak'ın Şam Büyükelçisi: "Suriye ile Irak Sınır Kapısı Yakında Açılacak"

Irak'ın Şam Büyükelçisi Muhammed Saad Rıza, ülkesi ile Suriye arasında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından bu yana kapatılan sınır kapısının tekrar faaliyete geçmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Ülkesi ile Suriye arasında yakında imzalanacak olan Stratejik İşbirliği Anlaşması'nın, siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından büyük bir önem taşıdığını aktaran Rıza, "Ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyan sınır kapılarının tekrar faaliyete geçmesi her iki tarafın da gündeminde. Başta Kaim-Elbukemal sınır kapısı olmak üzere sınır kapılarını yakın zamanlarda açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Irak ile Suriye'nin alçak bir komploya maruz kaldıklarını söyleyen Irak'ın Şam Büyükelçisi Rıza, her iki ülkenin bu komployu suya düşürdüğünü belirtti.

Şam Büyükelçisi, Irak'ın Suriye'den birçok malı ithal ettiğini ve Iraklı iş adamları için iyi bir pazar olan Suriye ile ticaret yapma konusunda istekli olduklarını söyledi.

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapılarının çoğu DEAŞ saldırılarının ardından kapatılmıştı. - ERBİL