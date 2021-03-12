Irak'ın Salahaddin vilayetinde aynı aileden 7 kişi silahlı kişilerce öldürüldü
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Irak'ın Salahaddin vilayetinde aynı aileden 7 kişi silahlı kişilerce öldürüldü

12.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:40
Irak'ın Salahaddin vilayetinde aynı aileden 7 kişi silahlı kişilerce öldürüldü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir eve kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen baskın sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir eve kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen baskın sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayetinin Ed-Dur ilçesinde asker üniforması giyen kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, bir eve baskın düzenledi.

Saldırganlar evde bulunan aynı aileden 2'si kadın 7 kişiyi vurarak öldürdü. Silahlı grup baskının ardından kaçtı.

Olay üzerine üst düzey emniyet yetkililerinin bölgeye geldiği ve soruşturma açıldığı kaydedildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı ancak şüphelerin terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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