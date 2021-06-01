Irak'ın Salahaddin kentinde fırlatılmaya hazır 2 roket ve roketatar ele geçirdi
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Irak'ın Salahaddin kentinde fırlatılmaya hazır 2 roket ve roketatar ele geçirdi

Irak'ın Salahaddin kentinde fırlatılmaya hazır 2 roket ve roketatar ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Salahaddin kentinde Irak federal polis gücünün fırlatılmaya hazır iki roket ve roketatar ele geçirdiği bildirildi.

Irak'ın Salahaddin kentinde Irak federal polis gücünün fırlatılmaya hazır iki roket ve roketatar ele geçirdiği bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, polis gücünün kentin doğusundaki Samarra ilçesi yakınlarında devriye gezdiği sırada söz konusu silahları ele geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, roket ve roketatarları bölgeye yerleştirenlerin bulunması için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Bu tür silahlar daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından ülkenin farklı yerlerinde kullanıldığı için şüphelerin DEAŞ üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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