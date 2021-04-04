Irak'ın Salahaddin ilindeki Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ın Salahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak'ın Salahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Beled Askeri Hava Üssü'nün dış cephesine 2 adet roket isabet ettiği belirtilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Askeri üsse, 15 Mart'ta da roketli saldırı düzenlenmişti.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.
Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp