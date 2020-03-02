Irak'ın Salahaddin ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı
Irak'ta Salahaddin ilinin kuzeybatısındaki kırsal ve çöl bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.
Irak'ta Salahaddin ilinin kuzeybatısındaki kırsal ve çöl bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.
Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salahaddin-Musul kentleri arasındaki çöl bölgelerinde gizlenen DEAŞ militanlarına operasyon başlatıldı.
Operasyonun Salahaddin ve Musul'un yanı sıra Enbar vilayetini de kapsayacağı ve 3 gün süreceği kaydedildi. Operasyonun ilk gününde Salahaddin kentinin kuzeybatısında DEAŞ'a ait çok sayıda silah, mühimmat, 4 adet katyuşa füzesi, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Terör örgütüne yönelik operasyon Salahaddin ve Musul Operasyonlar komutanlıkları tarafından ortak yürütülüyor.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdirildiğini duyurmasına rağmen örgütün özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırıları sürüyor.
Kaynak: AA