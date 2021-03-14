Irak'ın Necef kentinde, valinin istifası talebiyle düzenlenen gösteride 25 kişi yaralandı
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Irak'ın Necef kentinde, valinin istifası talebiyle düzenlenen gösteride 25 kişi yaralandı

14.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:23
Irak'ın Necef kentinde, valinin istifası talebiyle düzenlenen gösteride 25 kişi yaralandı

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde düzenlenen gösteride güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde düzenlenen gösteride güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Necef Valisi Luey el-Yasiri'nin, "yolsuzluk ve kötü yönetim" nedeniyle istifa etmesini isteyen yüzlerce kişi valilik binası yakınlarında gösteri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, valilik binasına doğru ilerlemek isteyen göstericilerin üzerine ateş açtı.

Göstericilerin kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyliyle karşılık vermesi üzerine valilik binası çevresinde arbede yaşandı.

Necef Sağlık Müdürlüğünden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, arbede sırasında 5'i güvenlik görevlisi 25 kişi yaralandı. Yetkili, göstericilerden 5'inin açılan ateş sonucu yaralandığını aktardı.

Necef'te 10 Mart'ta da Vali Yasiri'nin istifası talebiyle gösteri düzenlenmişti.

Yasiri'den istifa talepleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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