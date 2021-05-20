Irak'ın Musul kentinde eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ mensubu yakalandı
Irak'ın Musul kentinin batısında güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.
Irak'ın Musul kentinin batısında güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.
Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada operasyon sonucu ikisi Suriye uyruklu 6 teröristin yakalandığı aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb