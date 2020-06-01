Irak'ın Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü
Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığı bildirildi.
01.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:45
Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14.Tugay'a ait askeri aracın Mahmur'a bağlı Kuraw Dağı bölgesinden geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kaydedildi.
Saldırının kimler tarafından yapıldığı bilgisine ise açıklamada yer verilmedi.
Kaynak: AA