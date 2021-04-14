Irak'ın kuzeyine roketli saldırı: 1 şehit, 1 sivil yaralı
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Irak'ın kuzeyine roketli saldırı: 1 şehit, 1 sivil yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyine roketli saldırı: 1 şehit, 1 sivil yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda, 1 askerin şehit olduğu, sivil halktan da 1 çocuğun yaralandığını açıkladı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda, 1 askerin şehit olduğu, sivil halktan da 1 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan 3 roketten 1'i üs bölgesine, diğer 2'si köy içerisine düşmüştür. Saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralanmıştır. Bölgede 1 SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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