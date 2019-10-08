Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli bir şekilde Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.10.2019 10:23
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli bir şekilde Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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