Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.

14.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:34
Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 6 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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