Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde mehmetçik de sınır ötesinde görev başında.
18.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:17
Korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde mehmetçik de sınır ötesinde görev başında. Son olarak Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk askeri düşmana geçit vermiyor. Bölücü terör örgütleri hasvadan karadan bombalanıyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK' lı örgüt üyesi düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter adresi üzerinen yaptı. Bakanlık mesajda terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
(İHA)
Kaynak: İHA