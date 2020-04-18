Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi Korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde mehmetçik de sınır ötesinde görev başında.

Korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde mehmetçik de sınır ötesinde görev başında. Son olarak Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk askeri düşmana geçit vermiyor. Bölücü terör örgütleri hasvadan karadan bombalanıyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK' lı örgüt üyesi düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter adresi üzerinen yaptı. Bakanlık mesajda terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İHA