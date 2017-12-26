Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 7 PKK'lı Terörist Öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

İşte konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda, keşif/ gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/ Gara/ Avaşin - Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.