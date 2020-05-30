-Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
-Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:53
-Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Kaynak: İHA