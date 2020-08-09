Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA