Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15.10.2019 14:25
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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