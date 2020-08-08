Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA