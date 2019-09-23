Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

23.09.2019 16:15

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA