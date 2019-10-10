Irak'ın kuzeyine hava harekatı

10.10.2019 08:54

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA