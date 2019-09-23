Irak'ın kuzeyine hava harekatı

23.09.2019 09:10

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA