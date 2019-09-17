Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

17.09.2019 09:20
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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